Forsee Power : LexBuild choisit les systèmes de batteries ultra plats du groupe pour leur nouveau bus électrique

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que LexBuild, le constructeur singapourien de véhicules de transport, a choisi d'équiper son nouveau bus électrique des systèmes de batteries ultra plats Forsee ZEN SLIM. Le nouveau bus de LexBuild a été lancé à l'occasion de l'événement de transport public Singapore International Transport Congress and Exhibition (SITCE) organisé plus tôt ce mois-ci.

Il s'agit du premier partenariat de bus pour Forsee Power en Asie du Sud-Est, région où les pays accélèrent leur transition vers le transport zéro émission.

ZEN SLIM : l'un des systèmes de batteries modulaire pour les véhicules lourds le plus plat au monde

ZEN SLIM, l'un des systèmes de batteries modulaire le plus plat au monde, a été lancé par Forsee Power début 2021. Les 3 versions des batteries extra-plates - ZEN 11, ZEN 16 et ZEN 21 kWh - offrent une grande modularité et flexibilité pour électrifier les bus avec un grand niveau d'autonomie tout en optimisant l'espace des passagers.

Les batteries ZEN SLIM - dont le format extra-plat permet une intégration aisée dans le châssis des véhicules avec une répartition optimale du poids - fourniront 348 kWh aux bus LexBuild, garantissant une grande autonomie et une charge de nuit. Les bus peuvent se charger en seulement 2,5 heures et parcourir 320 km en une seule charge.

Renforcer la position de leader de Forsee Power sur le marché des bus en Asie du Sud-Est

Singapour s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour soutenir ce plan de décarbonation, l'autorité des transports de Singapour (LTA) est prête à atteindre 100 % de bus zéro émission d'ici 2040, soit une flotte de 6 000 véhicules. L'opérateur a annoncé une accélération des commandes de bus électriques à partir de 2022.

LexBuild est le premier client de bus pour Forsee Power en Asie du Sud-Est. Société singapourienne d'ingénierie de véhicules lourds avec des activités dans les industries routière et ferroviaire, et fortement axée sur le marché local des bus, LexBuild distribue des véhicules et assure la maintenance pour des constructeurs de renom à Singapour. L'entreprise construit et vend également ses propres autocars et autobus. Le constructeur a ainsi lancé son bus électrique standard LexSWITCH E12 SD début novembre pour adresser le marché local.

Les systèmes de batteries de Forsee Power pour la zone Asie-Pacifique sont produits à Zhongshan, en Chine, où le Groupe exploite sa base industrielle pour la région.