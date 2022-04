Forsee Power : le seuil de rentabilité n'est plus prévu pour 2023...

(Boursier.com) — En 2021, la croissance de l'activité de Forsee Power s'est matérialisée par une progression du chiffre d'affaires de +17% pour s'établir à 72,4 ME.

Le résultat opérationnel 2021 s'est élevé à -26,8 ME, en recul par rapport au résultat opérationnel enregistré en 2020 à -20 ME.

La perte nette 2021 est de -38,1 ME à comparer à -30,1 ME en 2020. Cette perte intègre des éléments non récurrents à hauteur de 9,9 ME, consécutifs principalement à l'attribution de stock options et d'actions gratuites et à des frais financiers à caractère exceptionnel.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 s'élève à 70,8 ME avec un endettement financier brut de 53,7 ME...

Compte tenu des incertitudes liées à la crise de la Covid-19 en Chine où le groupe opère l'un de ses 4 sites de production, des impacts indirects liés au conflit en Ukraine et au contexte de tension sur l'approvisionnement de certains composants électroniques, la société suspend son objectif d'atteinte du seuil de rentabilité en 2023.

Forsee Power confirme toutefois l'ensemble de ses objectifs financiers à horizon 2027, à savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 600 ME et des marges d'EBITDA et d'EBITDA ajusté toutes deux supérieures à 15%...