Forsee Power : Le fabricant égyptien d'autobus et de camions MCV choisit les nouveaux systèmes de batteries 'ZEN PLUS'

(Boursier.com) — Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Manufacturing Commercial Vehicles (MCV), premier constructeur automobile égyptien spécialisé dans les véhicules commerciaux, a choisi d'équiper son premier véhicule électrique intégral avec les systèmes de batteries FORSEE ZEN PLUS.

Il s'agit de la première commande pour les nouveaux systèmes de batteries à haute énergie ZEN PLUS lancés par Forsee Power en 2022.

Forsee Power propose un large panel de technologies pour répondre à tous les modes de fonctionnement - charge au dépôt ou charge rapide, véhicule électrique à pile à combustible - dans différents formats. Le Groupe est partenaire du plus grand nombre d'équipementiers de bus en Europe et a déjà équipé plus de 1.800 bus, plaçant ainsi Forsee Power en position de leader européen sur ce marché.

L'ajout du premier constructeur de véhicules commerciaux d'Afrique et du Moyen-Orient renforce le leadership de Forsee Power et lui ouvre les portes de nouvelles zones géographiques. MCV propose une large gamme d'autobus - urbains, interurbains, standards et à impériale -, d'autocars et de bus aéroportuaires ainsi que des camions spéciaux. Ils commercialisent des véhicules en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis.