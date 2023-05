Forsee Power : lancement de Zen Lite

(Boursier.com) — Forsee Power lance une nouvelle offre de systèmes de batteries à forte valeur ajoutée, Zen Lite, à l'occasion de l'évènement Advanced Clean Transportation Expo, qui débute ce 2 mai en Californie. Le système de batterie ZEN LITE a été développé par les ingénieurs R&D de Forsee Power pour répondre aux besoins spécifiques des véhicules électriques lourds de 350 V dont le marché des batteries est en forte croissance.

Le nouveau système de batteries Zen Lite de Forsee Power à ultra haute densité d'énergie sera disponible en deux options de packs de 54 kWh et de 47 kWh dans un même format. Son format compact et sa densité volumétrique exceptionnelle de 258 Wh/L en font la solution de batterie idéale pour les véhicules à chaine de traction de 350 V tels que les camions électriques légers et moyens, les bus courts et véhicules off-highway. Par ailleurs, avec la possibilité de mettre deux packs en série, Zen Lite est également une solution très adaptée pour les véhicules lourds de 650 V et 800 V lorsque les espaces disponibles sont restreints.

Utilisant la même plate-forme électrique et mécanique que Zen Plus, le système Zen Lite intègre la dernière technologie de cellule NMC, à plus forte puissance, qui permet une flexibilité de charge : lente pour permettre toute une journée d'opération, ou rapide pour charger 50% en moins de 20 minutes. Cette solution de charge d'opportunité est particulièrement adaptée aux entreprises dont les flottes effectuent des tournées avec un temps de pause limité au dépôt.