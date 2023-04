Forsee Power lance une augmentation de capital de 50 ME à 2,79 euros l'action

(Boursier.com) — Forsee Power lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité de 3 jours à titre irréductible des actionnaires. Cette levée de fonds est d'un montant d'environ 50 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum de 57,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'ouverture du placement privé destiné aux investisseurs institutionnels, selon la procédure dite de construction accélérée du livre d'ordres, est fixée 25 avril 2023 après Bourse.

Le délai de priorité et la période de souscription à l'offre pour le public court du 26 au 28 avril (inclus) à 17h (heure de Paris).

Le prix de souscription par action nouvelle est fixé à 2,79 euros.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles sera affecté de la manière suivante :

- à hauteur d'environ 15 ME, à l'innovation et au développement de nouveaux produits, afin de permettre le développement de la digitalisation et de l'intelligence artificielle ; le développement de la nouvelle génération de technologies et de produits ; la poursuite de l'optimisation des coûts ; et le renforcement de la sécurité des systèmes de batteries ;

- à hauteur d'environ 20 ME, à l'accélération du développement industriel à l'international

- à hauteur d'environ 15 ME, aux besoins généraux du groupe.

Les engagements de souscription des principaux actionnaires couvrent au total environ 66,7% du montant de l'augmentation de capital (hors Clause d'Extension), soit une couverture d'opération à hauteur de 33,3 ME... Ces principaux actionnaires sont Eurazeo Investment Manager, Mitsui & Co, Ltd et Iochpe-Maxion.