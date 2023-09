Forsee Power lance un nouveau système de batterie haute énergie pour véhicules lourds

(Boursier.com) — Forsee Power lance un nouveau système de batteries à haute énergie, ZEN LFP, pour assurer aux bus, camions et véhicules off-highway électriques des opérations pendant une journée complète.

Le système de batteries ZEN LFP - disponible en modules de 36 kWh et 55 kWh - a été développé par les ingénieurs R&D de Forsee Power et sera fabriqué en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

"Cette nouvelle gamme de produits offre une durée de vie exceptionnelle allant jusqu'à 6 000 cycles et une optimisation des coûts liés à la chimie LFP, proposant ainsi un coût total de possession très faible aux opérateurs", se félicite le groupe.