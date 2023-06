Forsee Power lance 'FLEX PLUS', un système de batteries flexible éco-conçu pour les poids lourds

(Boursier.com) — Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, lance FLEX PLUS, un nouveau système de batteries à haute valeur ajoutée, pour équiper les véhicules électriques lourds (bus, camions, véhicules off-highway).

Ce nouveau pack batterie FLEX PLUS vient compléter la famille de produits au format PLUS, comprenant déjà ZEN PLUS, une gamme de système de batterie haute énergie lancée en 2022.

FLEX PLUS est le dernier né de la famille de format PLUS, disponible en deux options - 52 kWh et 56 kWh - avec la possibilité d'ajuster parfaitement la tension et l'énergie aux besoins de l'application. Il peut supporter à la fois une motorisation 650V et une motorisation 800V dans un même format de batterie.

Cette nouvelle offre de batteries développée pour les véhicules lourds tels que les bus et les camions est une combinaison parfaite de puissance et d'énergie permettant une recharge d'opportunité et une utilisation avec un véhicule hybride thermique ou un véhicule à hydrogène. FLEX PLUS peut être chargé et déchargé avec un courant continu de 160A à 2C et convient pour une charge et une décharge de pointe de 400A à 5C.

Eco-conçu, FLEX PLUS permet une durée de vie de 8.000 cycles pour un coût total de possession (TCO) ultra-compétitif

L'éco-conception est au coeur des efforts de R&D du Groupe. Les ingénieurs de Forsee Power ont sélectionné les meilleures cellules lithium-ion NMC qui, combinées à une gestion thermique liquide haute performance, offrent une durée de vie de 8.000 cycles au nouveau FLEX PLUS de Forsee Power, pour un coût total de possession (TCO) ultra-compétitif. À la fin de leur première vie, les batteries FLEX PLUS peuvent également être utilisées dans des systèmes de stockage d'énergie stationnaires pendant encore plusieurs années.

Ces nouveaux packs assurent non seulement une durée de vie très compétitive, mais sont également conçus pour faciliter la réparabilité. L'unité de distribution d'énergie (PDU) est amovible pour faciliter la maintenance et ainsi optimiser la disponibilité du véhicule.

Les ingénieurs de Forsee Power garantissent la sécurité et la fiabilité des systèmes de batteries en tenant compte des applications et des conditions d'utilisation. La conception sûre et robuste de la gamme FLEX PLUS est conforme à la norme de sécurité fonctionnelle des véhicules routiers ISO 26262 ASIL-C ainsi qu'à de nombreuses normes routières et industrielles strictes telles que R100-3, R10-6, ISO 12405, SAE J2464.

De plus, le format innovant PLUS permet de réduire les coûts en augmentant le volume d'achats pour le boîtier et les autres composants, offrant ainsi une option très compétitive aux équipementiers.