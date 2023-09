Forsee Power : la perte nette se creuse

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2023, Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires de 78,8 ME, en croissance de +58% par rapport au S1 2022.

Cette performance commerciale résulte du fort dynamisme de l'activité sur le marché des véhicules lourds et de la poursuite de la croissance de l'activité sur le segment des véhicules légers.

Grâce à cette forte progression du chiffre d'affaires combinée à une maîtrise de ses charges opérationnelles, Forsee Power affiche un EBITDA ajusté en nette amélioration à +38% vs S1 2022.

Rapporté au chiffre d'affaires, la marge d'EBITDA ajusté est de de -5% contre -12% sur la même période un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 est stable à -12,3 ME. La perte nette du premier semestre 2023 s'élève à -16 ME vs. -9,8 ME.

Forsee Power confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à court et moyen termes...