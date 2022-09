Forsee Power, Keolis et Iveco France s'associent pour optimiser les performances des batteries des bus électriques

(Boursier.com) — Le 21 septembre 2022, Keolis, Iveco France et Forsee Power ont conclu un partenariat pour améliorer la connaissance du fonctionnement des batteries des bus électriques en appui sur leurs expertises propres.

L'objectif : mieux maîtriser le vieillissement des batteries, optimiser l'utilisation de ce patrimoine qui est un enjeu technique et économique central dans les systèmes de bus électriques.

Les premières expérimentations se dérouleront au sein du réseau de transport en commun d'Aix-en-Provence (Aixenbus), qui compte une flotte de 41 bus électriques.

Ce partenariat réaffirme l'engagement des trois acteurs en faveur de la transition énergétique.

Nicolas Cailloux, Vice-Président Europe de Forsee Power, commente : "Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Keolis et Iveco France qui permet un cas d'étude réelle avec une flotte conséquente de 41 bus électriques sur le réseau Aixenbus. Forsee Power, leader des systèmes de batteries pour bus en Europe avec 1500 bus équipés, dispose d'équipes experteset expérimentées pour analyser les données, via son nouveau service de charge intelligente. Les données transmises par les autobus électriques GX HEULIEZ permettront à nos ingénieurs de proposer des bonnes pratiques relatives à la gestion des batteries afin d'optimiser leur utilisation conjointement avec l'infrastructure de charge et ainsi d'optimiser leur durée de vie. Cette démarche a pour but de réduire encore davantage les coûts et l'empreinte environnementale des bus électriques, déjà très compétitifs en comparaison aux motorisations thermiques."