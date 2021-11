Forsee Power : introduction à 7,25 euros, en bas de fourchette

(Boursier.com) — Forsee Power annonce le succès de son introduction en bourse sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris, réalisée par voie d'une offre à prix ouvert (OPO), et d'un placement global (Placement Global), en levant 100 millions d'euros par voie d'augmentation de capital.

Au total, 13.793.103 actions ordinaires nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre, représentant une augmentation de capital de 100 millions d'euros.

Ce montant pourra être porté à environ 115 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation par cession d'actions ordinaires existantes.

Les 13.793/103 actions ordinaires nouvelles souscrites dans le cadre de l'Offre ont été allouées de la manière suivante...

- Placement Global : 12.469.282 actions ordinaires nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit 90,4% du nombre total des actions ordinaires nouvelles émises) ; et

- OPO : 1.323.821 actions ordinaires nouvelles allouées au public (soit 9,6% du nombre total des actions ordinaires nouvelles émises).

Dans le cadre de l'OPO, les ordres A1 (de 10 actions jusqu'à 200 actions incluses) et A2 (au-delà de 200 actions) seront servis à hauteur de 100%. La demande totale exprimée dans l'OPO a été servie à hauteur de 100%.

Sur la base d'un prix par action de 7,25 euros, la capitalisation de Forsee Power s'élève à environ 386 millions d'euros à l'issue de l'augmentation de capital.

Le début des négociations des actions de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris est prévu le 3 novembre, sur une ligne de cotation intitulée "Forsee Power Prom" jusqu'à la date de règlement-livraison.

Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global devrait intervenir le 4 novembre. Les négociations des actions Forsee Power sur une ligne de cotation intitulée "Forsee Power" devraient débuter le 5 novembre sur Euronext Paris.

Le produit brut de l'émission des 13.793.103 actions ordinaires nouvelles s'élèvera à environ 100 ME, et le produit net à environ 93,5 ME pour la société.

Le produit brut de la cession des 2.068.965 actions cédées par les actionnaires cédants pourra s'élever à environ 15 ME au maximum, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.