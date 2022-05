Forsee Power inaugure son usine de Poitiers

(Boursier.com) — Forsee Power a inauguré son usine de Poitiers. Ce site moderne de plus de 15.000 m2 regroupe plus de 200 collaborateurs et compte 5 lignes d'assemblage avec une capacité de production de près de 1 GWh, soit l'équivalent du marché annuel européen pour les bus électriques. "Cette inauguration marque une étape symbolique dans le développement industriel et commercial de la Société. Je tiens à remercier l'Etat, la région Nouvelle Aquitaine, l'agglomération du Grand Poitiers et le Fonds de revitalisation pour leur soutien qui nous a permis de réindustrialiser un site à fort potentiel. Grace à eux nous disposons aujourd'hui d'un nouvel outil industriel moderne, automatisé qui nous permettra de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Société technologique française, nous souhaitions privilégier l'emploi local et sommes ravis de pouvoir compter sur une région avec un bassin d'emplois dynamique", a déclaré Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power à cette occasion.

Acquis en 2018 par l'agglomération du Grand Poitiers, le site de Chasseneuil-du-Poitou est une ancienne friche industrielle qui a été reconvertie en usine au dernier standard de l'industrie en termes d'infrastructures, de machines ainsi qu'au niveau de la sécurité. Un programme complet de rénovation et la construction d'un bâtiment de stockage complémentaire s'est ainsi achevé au mois de septembre dernier. Grâce au soutien financier de l'Etat, de la région Nouvelle Aquitaine et du fonds de revitalisation "Federal Mogul", la société bénéficie désormais d'un site unique de plus de 15 000 m2, réparti entre zones de production, de stockage, de bureaux, de locaux sociaux ou encore de laboratoires.

L'usine de Poitiers compte 5 lignes d'assemblage, dont 2 entièrement automatisées, dispose d'une capacité de production d'1 GWh soit plus de 2.500 batteries de bus par an. Elle atteindra 4 GWh à horizon 2027. Véritable référence dans l'industrie européenne de la batterie, l'usine fournira les principaux clients européens de la Société. Parfaitement intégré dans le maillage local via la signature de partenariats établis avec des acteurs industriels et académiques locaux, le site pourra être agrandi dans le futur pour accompagner le développement commercial de Forsee Power.

Le site, qui a démarré son activité d'assemblage de systèmes de batteries en août 2018 avec 80 personnes, emploie actuellement 200 personnes dans des domaines très variés tels que la production, la maintenance, la qualité, l'industrialisation, la logistique et la R&D.

Un site ESG

Résolument engagé dans le déploiement de sa feuille de route ESG, le Comité de Direction du site de Chasseneuil-du-Poitou de Forsee Power respecte déjà la parité homme-femme au sein de sa gouvernance. D'un point de vue environnemental, le site de Chasseneuil-du-Poitou sera bientôt équipé de panneaux photovoltaïques de façon à atteindre l'objectif du Groupe de 50% de part d'énergie renouvelable parmi sa consommation annuelle. Par ailleurs, le site met en place de nombreux programmes de réduction des déchets et l'obtention de la norme ISO 14 001, qui définit une série d'exigences que doit remplir le système de management environnemental d'une organisation, devrait être effective au cours des prochains mois.

Le projet de Forsee Power s'inscrit au coeur du plan France 2030, le vaste programme d'investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros à destination des secteurs d'avenir identifiés dont font partie les batteries.