Forsee Power : Franck Meyer est nommé Directeur administratif et financier

(Boursier.com) — Forsee Power a nommé Franck Meyer au poste de Directeur administratif et financier. Il rejoint également le Comité exécutif du Groupe. Franck Meyer aura pour mission d'optimiser le pilotage financier de Forsee Power, dans un contexte de croissance rapide, avec l'objectif de positionner l'entreprise en tant que leader mondial sur ses marchés cibles.

Diplômé d'Audencia et de l'INSEAD, Franck Meyer a plus de 20 ans d'expérience en finance à l'international dans le secteur de l'énergie et de l'industrie. Avant de rejoindre Forsee Power, il a occupé pendant 5 années le poste de Chief Financial Officer au sein de la société Akuo, société spécialisée dans le développement et l'exploitation de parcs d'énergies renouvelables.