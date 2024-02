Forsee Power fournira un système de batterie pour la chaîne de traction de camion de classe 7 de BAE Systems en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que BAE Systems, fournisseur leader de solutions pour les groupes motopropulseurs électriques lourds, équipera un groupe motopropulseur Gen3 de camion de démonstration de classe 7 avec le système de batterie FORSEE ZEN PLUS en Amérique du Nord.

Forsee Power Group a établi son siège social nord-américain et son usine de production à Columbus, dans l'Ohio. La nouvelle usine produira des systèmes de batteries conformes à la norme Buy America.

BAE Systems est un leader dans le domaine de la propulsion électrique pour poids lourds, fournissant des groupes motopropulseurs zéro émission aux constructeurs automobiles. Ils offrent une large gamme de solutions, allant de la batterie 100% à la propulsion par pile à combustible à hydrogène, pour permettre un fonctionnement entièrement zéro émission dans les véhicules moyens et lourds.

Le moteur électrique Gen3 de BAE Systems s'appuie sur 25 ans d'innovation qui alimente les plates-formes à émissions faibles ou nulles sur terre et sur mer, notamment les véhicules électriques à batterie, à pile à combustible et électriques hybrides. Le Groupe génère près de cinq milliards de miles de services payants avec ses produits et opère dans le monde entier à travers plus de 16 000 bus de transport en commun, des navires et des véhicules militaires et industriels.

BAE Systems a sélectionné le système de batterie FORSEE ZEN PLUS pour équiper sa solution de groupe motopropulseur Gen3 pour camion de démonstration de classe 7. Le système de batterie Forsee Power, composé de 3 packs du ZEN 77 PLUS, fournit 231 kWh pour une autonomie moyenne de 200 miles EV.