Forsee Power finalise l'acquisition des titres de NEoT Capital auprès de Mitsubishi Corporation

(Boursier.com) — Forsee Power, lexpert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce avoir finalisé l'acquisition des titres de NEoT Capital auprès de Mitsubishi Corporation.

Dans l'objectif de faciliter et accélérer la transition vers des flottes électriques (bus ou autres véhicules), Forsee Power a créé NEoT Capital avec EDF et Mitsubishi Corporation en 2016 afin de financer les installations sous forme de location batteries/véhicules/infrastructures.

Ces offres de financement reposent sur le principe suivant :

- les fournisseurs d'équipements (batterie, véhicule, infrastructure) vendent lesdits équipements au financeur (et non au client final comme dans le cas d'une " vente sèche ") ;

- le financeur met ces équipements (ou " actifs ") à disposition du client final (opérateur de transports) contre le paiement d'un loyer ; et

- l'offre de location intègre tous les services de maintenance et garanties associés.

Historiquement, Forsee Power détenait 15% de cette société dédiée au financement dans les secteurs des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, Mitsubishi Corporation et EDF via EDF Pulse Holding détennaient à elles deux 85 % du capital social et des droits de vote.

Forsee Power annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de Mitsubishi Corporation de ses 240.608 actions de NEoT Capital.

Cette opération permet ainsi à Forsee Power de renforcer sa participation dans la structure puisque à l'issue des opérations de restructuration du capital de NEoT Capital envisagées à court terme, Forsee Power détiendra 50% du capital social de NEoT Capital.

Cette opération fait écho à la stratégie de Forsee Power d'offrir une gamme de produits et services complète avec un positionnement sur l'intégralité de la chaîne de valeur pour accompagner les constructeurs et les territoires dans leur transition écologique avec des solutions clés en main.