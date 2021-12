Forsee Power : Exercice partiel de l'option de surallocation pour un montant d'environ 8,1 ME

(Boursier.com) — La société FORSEE POWER annonce aujourd'hui l'exercice partiel de l'option de surallocation et publie le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris.

Crédit Agricole CIB, en qualité d'agent stabilisateur, agissant en son nom et pour le compte des coordinateurs globaux, a exercé partiellement le 2 décembre 2021 l'option de surallocation pour acheter 1.116.731 actions ordinaires existantes aux actionnaires cédants (i.e. FCPI Objectif Innovation Patrimoine no9, FCPI Idinvest Patrimoine no6, FCPI Idinvest Patrimoine 2016, FPCI Electranova - Idinvest Smart City VF, Idinvest Innov FRR France, FIP Régions & Industries, FCPI Idinvest Patrimoine 2015, IDINVEST GROWTH SECONDARY S.L.P, FPCI Electranova Capital, Groupe Industriel Marcel Dassault et Christophe Gurtner, fondateur de la Société) au prix de l'offre, soit 7,25 euros par action, pour un montant total d'environ 8,1 ME.

En conséquence, le nombre total d'actions de la société offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 14.909.834 actions, dont 13.793.103 actions ordinaires nouvelles et 1.116.731 actions ordinaires existantes, portant le montant total de l'offre à environ 108,1 Millions d'euros au prix d'introduction en bourse de 7,25 euros.