Forsee Power établit son siège nord-américain et une gigafactory à Columbus en Ohio

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce aujourd'hui lors du SelectUSA Investment Summit à Washington D.C. que le Groupe implante son siège nord-américain et sa nouvelle gigafactory à Columbus en Ohio.

Il s'agit d'une étape majeure dans le développement du groupe qui dispose désormais d'une empreinte internationale unique dans l'industrie des systèmes de batteries.

Le groupe continuera à servir ses clients existants et développera une clientèle locale en Amérique du Nord. Forsee Power établira une base industrielle aux États-Unis pour cibler le marché croissant des véhicules commerciaux, principalement les bus et camions, les utilitaires, les véhicules non routiers et les trains. Cela permettra non seulement d'optimiser les coûts et la chaîne d'approvisionnement - qui commence à s'imposer sur le continent - mais c'est aussi une exigence pour certains marchés clés comme le marché des bus urbains, qui nécessite une présence locale pour se conformer à la loi FAST (70% de la valeur doit être produite localement dans les marchés publics).

Le Groupe capitalisera sur son expérience de plus de 1.200 bus et 100.000 véhicules légers équipés de batteries Forsee Power...

"Nous avons trouvé à Columbus un très bon écosystème de partenaires potentiels pour notre chaîne d'approvisionnement, de partenaires universitaires et un bassin d'emploi adapté à notre plan de recrutement d'opérateurs de production, d'ingénieurs 'R&D' et d'une équipe de direction complète pour gérer notre activité en Amérique du Nord" explique Christophe Gurtner, Président-Directeur Général de Forsee Power. "L'administration américaine s'est fixée une feuille de route très ambitieuse vers la décarbonation. Il existe de formidables opportunités de croissance sur nos segments de marché cibles : notre expérience éprouvée sur le terrain, notre capacité à faire évoluer nos capacités industrielles et à innover dans les solutions zéro émission pour les constructeurs de véhicules électriques seront des atouts clés pour se positionner rapidement comme un leader en Amérique du Nord."

"La décision de Forsee Power d'établir son siège nord-américain et sa nouvelle usine de production de batteries dans l'Ohio témoigne de l'avantage de développer l'industrie des véhicules électriques, en croissance rapide dans cet État", a déclaré le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine. "Nous saluons la confiance de Forsee Power dans les talents et l'innovation de l'Ohio, et nous sommes impatients de nous associer à eux alors qu'ils produisent et font progresser cette technologie essentielle ici."

"La décision de Forsee Power de choisir l'Ohio pour sa première usine de fabrication de systèmes de batteries aux États-Unis s'aligne sur la position exceptionnelle de l'Ohio de devenir leader mondial de la mobilité intelligente, de la production de véhicules électriques et du développement de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré J.P. Nauseef, président de JobsOhio. "Cet investissement étranger attire un innovateur mondial dans les solutions d'électromobilité durable qui apportera 150 emplois de qualité tout en renforçant cette chaîne d'approvisionnement essentielle dans l'Ohio."

Pour en savoir plus sur les batteries avec eToro !