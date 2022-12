Forsee Power équipera les kits de conversion de Tembo avec ZEN 8 SLIM pour électrifier leurs véhicules utilitaires légers

(Boursier.com) — Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents et leader européen des batteries pour bus électriques, annonce qu'il va équiper les kits de conversion Tembo pour véhicules utilitaires neufs et d'occasion avec son système de batterie ZEN 8 SLIM.

Tembo e-LV B.V, une filiale appartenant à 100% à VivoPower International PLC, a récemment annoncé un accord portant sur la fourniture de 4.000 kits de conversion pour électrifier les véhicules utilitaires d'occasion Toyota 4x4 au Kenya dans le cadre d'un partenariat signé avec ETC Mauritius.

Tembo va convertir 4.000 véhicules utilitaires en véhicules électriques au Kenya avec ses kits

Tembo est une entreprise pionnière de véhicules électriques qui se concentre sur la conception et la construction de solutions de véhicules électriques robustes destinées à divers secteurs partout dans le monde, notamment le secteur minier, des infrastructures, des services publics, du tourisme et des administrations publiques. L'entreprise est à l'avant-garde de la conversion de véhicules électriques dont les modèles de véhicules utilitaires les plus utilisés, comme les Toyota Landcruiser et Hilux, qui sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles.

Le 8 novembre 2022, Tembo a annoncé avoir conclu un accord de distribution définitif avec ETC Mauritius pour vendre, distribuer et commercialiser des kits de conversion d'électrification Tembo pour des véhicules d'occasion Toyota 4x4 au Kenya. L'accord comprend un minimum de 4 000 kits jusqu'en décembre 2027. Il marque le plus grand accord de distribution de VivoPower à ce jour pour ses kits de conversion de véhicules légers électriques (e-LV) Tembo, basé sur le nombre de kits ; et son entrée sur le marché des véhicules utilitaires d'occasion, ce qui élargit considérablement son marché adressable.

ZEN 8 SLIM, un pack batterie très polyvalent, parfait pour le retrofit électrique

Tembo s'est associé à Forsee Power pour la fourniture de ses systèmes de batteries depuis 2017. D'abord avec des solutions de charge rapide, et désormais avec ZEN 8 SLIM, le système de batterie haute énergie modulaire et ultraplat.

ZEN 8 SLIM est un produit très polyvalent et robuste qui peut être installé en position verticale comme horizontale. D'une hauteur de 128 mm seulement, les batteries s'adaptent à de nombreuses parties du véhicule sans compromettre l'espace des passagers. Le système offre une longue durée de vie de 5 000 cycles, est certifié IP67 pour la résistance à l'air et à l'eau et certifié ISO26262 pour la sécurité fonctionnelle.

Les batteries ZEN 8 SLIM offrent une excellente densité d'énergie de 251 Wh/L - parmi les meilleures disponibles sur le marché - pour assurer des opérations toute la journée avec une seule charge. La charge d'opportunité est également possible grâce à une compatibilité de charge jusqu'à 1C qui peut charger la batterie à 100% en seulement une heure.