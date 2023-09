Forsee Power équipe les modèles iconiques Ninja et Z, les motos électriques de Kawasaki et ouvre un nouveau site au Japon

(Boursier.com) — Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques légers et lourds, annonce que Kawasaki a choisi ses batteries pour équiper la version électrique de ses modèles iconiques Ninja et Z.

Le groupe annonce également l'ouverture d'un nouveau bureau et d'un laboratoire à Yokohama, au Japon, pour soutenir son activité croissante dans le pays et nomme Kenjiro Azuma au poste de Directeur Général de Forsee Power Japan.

En présence de Philippe Setton, Ambassadeur de France au Japon et de Tetsuya Daikoku, Directeur Général Exécutif de Mitsui & Co., Ltd., Forsee Power a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer son projet pour le Japon.

Kawasaki choisit la batterie portable GO 1.6 de Forsee Power pour électrifier ses Ninja e-1 et Z e-1

Les Ninja e-1 et Z e-1 sont équipées de deux batteries lithium-ion GO 1.6 remplaçables. La puissance élevée de ces batteries connectées en parallèle assure une conduite sportive des véhicules jusqu'à 99 km/h1 avec moins de bruit et zéro émission. De plus, le système de régénération permet de recycler l'énergie de décélération vers la batterie lorsque le conducteur relâche l'accélérateur. Cela contribue à augmenter l'autonomie en vitesse de croisière.

Les multiples options de recharge ajoutent de la flexibilité pour un confort maximal à l'utilisation quotidienne des motos. Il est possible de recharger la moto en la connectant à un chargeur dédié alimenté par une prise de courant domestique. Il est également possible de retirer les batteries et de les charger. Le temps de charge par batterie est d'environ 3,7 heures pour une charge complète.

Ces véhicules Kawasaki seront vendus dans le monde entier. Grâce à la présence mondiale de Forsee Power, le Groupe assurera le service après-vente des produits Kawasaki sur tous les marchés. Une première commande de batteries a déjà été passée.

Une nouvelle présence à Yokohama pour soutenir l'activité croissante de Forsee Power au Japon

Forsee Power se positionne comme un acteur international de référence sur le marché des batteries pour véhicules légers et lourds, avec le portefeuille de produits et services le plus complet pour ses marchés cibles.

Le Groupe a décidé d'implanter un site à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, pour accompagner sa base de clients en fort développement au Japon. Le site accueillera un centre de maintenance et un laboratoire pour fournir des services de réparation ainsi qu'un support aux activités de 'R&D' des clients japonais de Forsee Power, lors de la phase de validation des véhicules par exemple.

"Grâce au soutien de notre actionnaire et partenaire stratégique Mitsui, Forsee Power a accéléré son activité commerciale avec les principaux constructeurs japonais de véhicules off-highway, de trains, de bus, de camions et de véhicules électriques légers. L'implantation de notre nouveau site à Yokohama est une étape importante dans notre stratégie d'internationalisation visant à nouer des relations étroites avec nos clients et à accélérer la décarbonation des transports" explique Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power. "Nous sommes très fiers que Kawasaki ait choisi Forsee Power pour électrifier ses motos légendaires Ninja et Z. C'est un grand signal pour l'électrification des motos lorsqu'un leader mondial comme Kawasaki lance une version électrique de deux modèles qui ont rencontré un tel succès auprès des citadins au fil des années".