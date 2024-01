Forsee Power : des ventes plus élevées que prévu

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Forsee Power s'élève à 44,7 ME au cours du dernier trimestre 2023, en croissance de +27,4% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Cette solide progression est portée par le marché des véhicules lourds qui croît de +65,6% et qui a pu bénéficier d'un momentum toujours très favorable.

Le segment des véhicules légers enregistre également une augmentation de +10,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Au total, Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 171 ME, en croissance de +54,3%, surperformant son objectif initial de 160 ME.

Ce sont désormais plus de 3.000 bus et plus de 135.000 véhicules légers dans le monde qui sont équipés de batteries Forsee Power.