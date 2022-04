Forsee Power : déjà 1 200 systèmes de batteries produits pour les bus

(Boursier.com) — Forsee Power a conçu et produit 1.200 systèmes de batteries pour bus électriques à ce jour, confirmant ainsi son leadership européen dans la conception et la fabrication de systèmes de batteries intelligents et complexes pour les bus électriques.

Depuis sa création, Forsee Power n'a eu de cesse d'innover pour permettre à ses clients d'accélérer leur transition vers des solutions zéro émission. Ainsi le Groupe s'est illustré comme pionnier de la production des systèmes de batteries complexes avec l'équipement des premiers bus 100% électriques en Angleterre en 2012 (Wrightbus), en Amérique du Nord en 2013 ou encore en Europe en 2014 avec Iveco/Heuliez.

Forsee Power emploie 160 ingénieurs dans ses trois centres de R&D en France et en Chine, maîtrisant un vaste panel de technologies lithium-ion tel que le NMC, le LTO, le LFP, le NCA ou encore le LiCap. Le Groupe héberge l'intégralité des compétences nécessaires à la maîtrise technologique, au design et à l'industrialisation de ses packs batteries.

Cette expertise permet à Forsee Power d'offrir une gamme complète de systèmes de batteries, de la haute énergie à la haute puissance, pour satisfaire les besoins de charge au dépôt, de charge rapide, de charge d'opportunité ou en combinaison avec une pile à combustible.

En outre, les équipes de R&D en France et en Chine ont développé des systèmes aux formats variés pour s'adapter aux châssis existants comme aux nouveaux modèles de véhicules électriques. Forsee Power a ainsi lancé en 2021 sa gamme ZEN Slim de batteries modulaires la plus plate au monde, proposant 4 modèles aux densités d'énergie de 8 à 21 kWh.

Au cours des 10 dernières années, le Groupe a développé une relation forte avec ses clients, dont Iveco Heuliez qui vient de renouveler son contrat, Wrightbus, un des leaders au Royaume Uni ou encore Caetanobus, leader en Europe du Sud. Les systèmes de batteries Forsee Power apportent à la fois performance et durabilité, pour un coût total de possession (TCO,Total Cost of Ownership) optimal pour les opérateurs de transport.

Les sites de fabrication en Europe (France et Pologne) et en Asie (Chine et Inde) accueillent des chaînes d'assemblage de batteries automatisées dont les capacités de production -actuellement 1 GWh- atteindront 10 GWh en 2027 pour répondre à la demande croissante d'électrification des véhicules lourds et légers. Cette capacité intègre le site de production aux Etats-Unis dont le lieu d'implantation sera annoncé dans les prochains mois et opérationnel d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, 2.400 bus seront, au total, équipés par le leader européen de la batterie dans les 18 prochains mois.