Forsee Power : croissance trimestrielle de 83%

(Boursier.com) — Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires de 47,9 MEUR au cours du troisième trimestre 2023, en croissance de +83% par rapport à la même période en 2022. Cette performance résulte de la forte dynamique commerciale sur le segment des véhicules lourds (+109%) qui se confirme trimestre après trimestre, représentant 87% du chiffre d'affaires ce trimestre. L'activité sur le segment des véhicules légers est stable et s'élève à 6,3 MEUR.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires de 126,6 MEUR, en croissance de +67% par rapport à 2022. Depuis plusieurs trimestres, la société a pu bénéficier d'un momentum très favorable au sein du marché des véhicules lourds, ce segment ayant enregistré une croissance de +83% depuis le début de l'année.

Ce sont désormais plus de 2 500 bus et plus de 130 000 véhicules légers dans le monde qui sont équipés de batteries Forsee Power.