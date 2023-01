Forsee Power : contrat pour la première commande publique d'autocars transformés en électrique

(Boursier.com) — Forsee Power va fournir le système de batterie pour la première commande publique d'autocar scolaire transformé en électrique pour la Métropole Rouen Normandie. Il s'agit d'un appel d'offres inédit lancé par la Métropole Rouen Normandie et remporté par le groupement Greenmot, Forsee Power, SPL et Comeca. La Métropole doit convertir 49 véhicules.

Forsee Power rappelle au passage que plus de la moitié du parc français d'autocars a plus de 5 ans et est donc éligible au retrofit, depuis l'entrée en vigueur d'un décret de mars 2020 qui autorise la transformation des véhicules sans accord préalable des constructeurs.

La Métropole Rouen Normandie est la première collectivité à lancer un appel d'offres pour transformer ses cars diesel en cars électriques. Pour réaliser cela, elle a choisi la solution clef en main avec le kit de retrofit Greenmot, les batteries Forsee Power et l'infrastructure de recharge fournie par l'entreprise Comeca. Greenmot est le spécialiste français du retrofit de véhicules industriels thermiques en véhicules électriques, son kit de retrofit permet d'électrifier les véhicules au coût d'un véhicule d'occasion.

Les 49 véhicules Iveco Crossway retrofités circuleront sur les lignes à vocation scolaire du réseau Astuce. Après la livraison d'un premier véhicule test fin 2023, les autocars transformés seront intégrés au réseau jusqu'en 2025.

Le système de batteries est l'élément principal du kit de retrofit. Forsee Power indique avoir déjà équipé plus de 1.600 bus électriques dans le monde, principalement en Europe, et dispose d'une gamme de batteries très complète pour permettre la charge au dépôt, la charge rapide ou encore des solutions à hydrogène. Avec des formats complémentaires et ultra modulaires, Forsee Power dispose de toutes les solutions techniques pour transformer des véhicules diesel ou gaz en véhicules électriques 100% batteries ou à hydrogène.

Dans le cadre des autocars scolaires pour la Métropole Rouen Normandie, Forsee Power fournira à Greenmot des systèmes de batteries de sa gamme ZEN SLIM composés de modules de 11, 16 et 21 kWh, pour une parfaite intégration aux châssis des véhicules, optimisant ainsi la place dédiée aux passagers.