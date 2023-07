Forsee Power : chiffre d'affaires semestriel de 78,8 ME

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce son chiffre d'affaires semestriel clos le 30 juin.

Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires de 41 ME au cours du deuxième trimestre 2023, en croissance de +31% par rapport à la même période en 2022. Cette performance résulte du maintien d'une forte progression des volumes de ventes sur le segment des véhicules lourds (+38%) qui représente 83% du chiffre d'affaires ce trimestre ; et une activité toujours en croissance sur le segment des véhicules légers (+7%).

Au cours du premier semestre 2023, la société a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 78,8 ME, en forte croissance de +58% par rapport à 2022. Au cours de cette période, Forsee Power a su notamment profiter d'un marché des véhicules lourds en plein essor pour faire croître significativement ses ventes sur ce segment (+70%).

Confirmation de l'objectif 2023 avec un chiffre d'affaires supérieur à 160 ME et une nette amélioration de l'EBITDA ajusté.

Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power a déclaré : "La dynamique commerciale enregistrée au cours de ce premier semestre 2023 illustre bien notre capacité à transformer notre carnet de commandes en chiffre d'affaires. Les contrats que nous avons signés au cours des derniers semestres avec des acteurs de premier plan contribuent directement au développement de notre niveau d'activité, en particulier sur le segment des véhicules lourds. L'électromobilité étant désormais reconnue comme la norme au niveau du transport mondial, Forsee Power va continuer de bénéficier de son positionnement de leader sur ses marchés à forte valeur ajoutée pour maintenir son rythme de développement. Nous sommes plus que jamais confiants dans l'exécution de notre feuille de route et confirmons nos objectifs annuels à savoir, un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros et une nette amélioration de notre EBITDA ajusté."