Forsee Power : certification DNV pour sa batterie Pulse 2.5 "marine"

(Boursier.com) — Forsee Power propose à présent sa batterie haute puissance Pulse 2.5 certifiée DNV pour le secteur maritime. La certification DNV garantit robustesse et fiabilité pour des applications au secteur maritime.

Les conditions météorologiques parfois difficiles en mer nécessitent des batteries robustes, intégrant des solutions compatibles à l'eau, la condensation et l'humidité. Ainsi, les garanties en termes de design et de sécurité exigées par la société de classification DNV sont très élevées. Cet agrément permet aux acteurs du secteur tels que Forsee Power de disposer d'une caution quant à la qualité et la fiabilité de leurs produits installés à bord des navires.

Afin de valider les tests de certification incluant des essais sécuritaires et environnementaux, Forsee Power a apporté des adaptations techniques (système LHD, fonctionnalité HVIL), que n'intégrait pas le module 'routier', au nouveau module Pulse 2.5 'marine'.