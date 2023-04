Forsee Power : bien orienté après les comptes annuels

(Boursier.com) — Forsee Power grimpe de 2,3% à 3,6 euros au lendemain dela présentation de ses résultats 2022. Oddo BHF parle de résultats proches de ses attentes avec une bonne surprise sur l'atterrissage cash. En 2023, le management entend maintenir un rythme de croissance soutenu avec le développement de nombreux projets sur tous les continents. Pour cela, la société pourra s'appuyer sur un carnet de commandes fermes pour 2023 déjà très supérieur au chiffre d'affaires 2022, à 154 ME. La direction vise ainsi sur l'exercice encours un chiffre d'affaires supérieur à 160 ME et une nette amélioration de l'EBITDA ajusté.

La poursuite de l'excellente dynamique commerciale ainsi que l'environnement désormais bien plus favorable du côté des approvisionnements en accumulateurs permettent à Forsee d'apporter de nouveau de la visibilité au marché, ce qui est une très bonne chose au regard du besoin de financement à solutionner en 2023 (70 ME pour effectuer le bridge vers un FCF+), souligne l'analyste. Ce dernier maintient son opinion 'surperformance' (upgrade en février) avec un cours cible relevé de 4,5 à 5 euros. Pour le secteur, la valorisation est attractive au regard des perspectives de croissance (1.3x VE/CA 2023) et du levier sur les marges qui se dessine à partir de 2024-2025, conclut le broker.