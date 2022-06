Forsee Power : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Forsee Power met à disposition des actionnaires les documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 24 juin 2022, qui se tiendra à 10h en présentiel à l'espace Wojo Coworking.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO), le 16 mai. Les documents, ainsi que les informations relatives à l'Assemblée générale mixte et le formulaire unique de vote, sont disponibles sur le site Internet de la société, dans la section Investisseurs, rubrique Actionnaires, Assemblée générale mixte du 24 juin.

Pour cette Assemblée, les actionnaires peuvent voter par correspondance ; par procuration ; ou assister physiquement à l'Assemblée. Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites via l'adresse mail forseepower@newcap.eu en amont de l'Assemblée générale, et ce jusqu'au 20 juin à zéro heure, en justifiant de leur qualité d'actionnaire.

Les modalités de tenue de l'Assemblée générale mixte pourraient encore évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée sur le site Internet de la société.