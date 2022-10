Forrester : Le Crédit Mutuel offre la meilleure expérience client bancaire en France

(Boursier.com) — Forrester a publié le rapport 'The European Banking Customer Experience Index Rankings', 2022, dans lequel les analystes ont évalué la qualité de l'expérience client de 47 grandes marques bancaires européennes.

Les clients ont qualifié les expériences bancaires de bonnes au Royaume-Uni, de correctes en Allemagne, en Italie, en France et en Suède, et de médiocres en Espagne.

Le Crédit Mutuel est en tête du classement pour la septième année consécutive. Le Crédit Mutuel domine le classement depuis 2016. Il surpasse toutes les autres banques françaises sur tous les moteurs liés aux services bancaires, aux agences, à la communication et au service client. Le Crédit Mutuel crée également les expériences les plus faciles, les plus efficaces et les plus émotionnellement positives de la banque française.

LCL et le Crédit Agricole complètent le trio de tête. Les clients ont jugé que leur expérience au Crédit Agricole et à LCL, filiale du Crédit Agricole, était bonne. Pour atteindre ses ambitions à l'horizon 2025, le groupe Crédit Agricole s'appuie sur un "modèle relationnel" numérique renforcé par une responsabilisation locale. Cette démarche s'appuie sur des investissements importants : Le groupe a prévu 20 milliards d'euros de dépenses informatiques et numériques jusqu'en 2025.

"Les adultes en ligne français apprécient la relation humaine lorsqu'ils effectuent des opérations bancaires, en particulier lorsque les choses tournent mal. Selon les données 2022 de Forrester, plus de 70% des adultes français en ligne conviennent que l'accès au service client humain dans leur banque est très important pour eux" explique Forrester...