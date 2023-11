Formule 1  : Lawrence Stroll vend une participation minoritaire dans Aston Martin

(Boursier.com) — Arctos Partners se lance dans la Formule 1. La société américaine de capital-investissement, propriétaire des Red Sox de Boston et du Liverpool Football Club, a pris une participation minoritaire dans l'écurie de F1 Aston Martin. Selon une personne proche du dossier citée par 'Bloomberg', cette opération valorise Aston Martin environ 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars). C'est la première fois que le milliardaire canadien Lawrence Stroll vend des parts dans son équipe de F1. L'accord intervient à la veille du très médiatisé Grand Prix de Las et montre l'attrait croissant de la F1 aux États-Unis, a indiqué Aston Martin dans un communiqué.

"En tant qu'investisseur dans plusieurs franchises sportives de premier plan, Arctos apporte une connaissance approfondie du secteur, et je suis ravi qu'Aston Martin rejoigne un portefeuille aussi prestigieux. L'équipe a connu un énorme succès cette saison avec huit podiums et notre plus gros total de points en tant qu'équipe, mais notre ambition collective est plus grande", a déclaré Lawrence Stroll.