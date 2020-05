Forfait mobile 2 euros/0 euro : Free inclut les appels illimités jusqu'au 11 juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Free continue d'accompagner au mieux ses abonnés en proposant une nouvelle initiative pendant cette période exceptionnelle de crise sanitaire pour les abonnés au Forfait 2 euros/0 euro.

Les 5 millions d'abonnés de Free Mobile à 2 euros et 0 euro bénéficient ainsi dès des appels illimités depuis la France métropolitaine vers la France mais aussi vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations a? l'international, et ce jusqu'au 11 juin 2020. L'enveloppe d'Internet inclus revient à 50 Mo/mois.

Cette mesure s'applique à l'ensemble des abonnés 2 euros et 0 euros depuis le 12 mai. Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.

Par ailleurs, Free a prolongé les initiatives lancées au début de la crise sanitaire pour les abonnés au Forfait Free (4 fois plus de data 4G en Europe et augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l'enveloppe Internet inclus pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go) et ce, jusqu'au 11 juin prochain.