Forestière Equatoriale : stabilité du dividende

(Boursier.com) — A la suite de la vente pour 13,2 milliards de francs CFA, fin décembre 2021, des titres Sofib à Bolloré Africa Railways dans le cadre de la cession de Bolloré Africa Logistics à MSC, la Forestière Equatoriale n'a plus d'activité opérationnelle et ne présente plus de comptes consolidés.

Le Conseil d'administration de La Forestière Equatoriale, réuni le 30 mars 2023, a arrêté les comptes sociaux de l'exercice 2022, établis selon les normes et méthodes comptables découlant du plan comptable OHADA révisé.

Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022 ressort à -60 millions de francs CFA (-143 MF CFA en 2021). Le résultat financier de l'exercice 2022 s'établit à 224 MF CFA (166 MF CFA en 2021) grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts consécutive à la cession des titres Sofib.

Après prise en compte d'une charge d'impôts de -4 MF CFA, le résultat net est un bénéfice net de 160 MF CFA, contre 11 054 millions de francs CFA en 2021, qui intégrait notamment la plus-value de cession des titres Sofib pour 10.985 millions de francs CFA.

Dividende

Compte tenu du résultat de l'exercice, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 3.300 de francs CFA par action, identique à l'année précédente.