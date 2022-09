Forestière Equatoriale : Résultats du 1er semestre

(Boursier.com) — A la suite de la vente pour 13,2 milliards de francs CFA fin décembre 2021 des titres Sofib à Bolloré Africa Railways dans le cadre de la cession de Bolloré Africa Logistics à MSC, La Forestière Equatoriale n'a plus d'activité opérationnelle et ne présente plus de comptes consolidés.

Le Conseil d'administration de La Forestière Équatoriale, réuni le 22 septembre 2022, a arrêté les comptes sociaux du premier semestre 2022. Les comptes sociaux sont établis selon les normes et méthodes comptables découlant du plan comptable OHADA révisé.

La Forestière Equatoriale n'a pas réalisé de chiffre d'affaires tout comme au premier semestre 2021.

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2022 ressort à -44 millions de francs CFA, contre -57 millions de francs CFA au premier semestre 2021.

Le résultat financier du premier semestre 2022 s'établit à 169 millions de francs CFA contre 164 millions de francs CFA au premier semestre 2021, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts générés par le placement de la trésorerie encaissée lors de la cession des titres Sofib.

Après prise en compte d'une charge d'impôts de -2 millions de francs CFA, le résultat net est un bénéfice net de

123 millions de francs CFA, contre 186 millions de francs CFA au premier semestre 2021, qui intégrait un produit de cession des titres SCR à Compagnie du Cambodge.