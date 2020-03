Forestière Equatoriale : pas de dividende après un exercice 2019 en perte

Forestière Equatoriale : pas de dividende après un exercice 2019 en perte









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de La Forestière Equatoriale pour l'exercice 2019 s'établit à 41,261 milliards de francs CFA, en progression de +6,6% par rapport à 2018. Il est essentiellement réalisé par Sitarail qui exploite la ligne de chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. La croissance du chiffre d'affaires de Sitarail est liée à la hausse du trafic de marchandises à la montée (forte activité conteneurs, amélioration de la disponibilité des stocks de produits hydrocarbures et de la rotation des wagons-citernes, optimisation du trafic clinker) notamment au second semestre alors que les trafics à la descente de manganèse et de coton sont en recul.

Le résultat opérationnel de l'exercice 2019 ressort à -6 millions de francs CFA (-742 millions de francs CFA en 2018). Il comprend essentiellement le résultat de Sitarail dont la croissance de l'activité a plus que compensé l'augmentation des dotations aux amortissements des 4 nouvelles locomotives mises en service fin 2018.

Le résultat financier 2019 s'établit à -422 millions de francs CFA (-573 millions de francs CFA en 2018) en raison de la baisse des charges d'intérêts.

Après prise en compte d'un produit d'impôts de +109 millions de francs CFA, le résultat net consolidé est une perte nette de -319 millions de francs CFA (-1,548 milliard de francs CFA en 2018).

Dividende

Compte tenu du résultat de l'exercice, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale, comme l'année précédente, de ne pas distribuer de dividende.