Ford vise le tout électrique en Europe d'ici 2030

(Boursier.com) — Pour ceux qui en doutaient encore, la course à l'électrique est bien lancée. Dernier exemple en date, Ford vient d'annoncer qu'il vise le tout électrique en Europe d'ici 2030 alors que le groupe n'a pas vendu un seul véhicule entièrement électrique dans la région l'année dernière. Le constructeur américain va notamment investir un milliard de dollars dans son usine à Cologne, en Allemagne. "Notre annonce aujourd'hui de transformer notre usine de Cologne, où nous opérons en Allemagne depuis 90 ans, est l'une des plus importantes que Ford ait faites depuis plus d'une génération", a déclaré Stuart Rowley, président de Ford Europe. "Cela souligne notre engagement envers l'Europe et un avenir moderne avec des véhicules électriques au coeur de notre stratégie de croissance".

La branche européenne de l'entreprise de Détroit a souligné que l'ensemble de sa gamme de véhicules de tourisme en Europe sera à "émissions zéro, tout électrique ou hybride rechargeable" d'ici le milieu de 2026. Elle souhaite également que son segment des véhicules utilitaires en Europe soit à émissions zéro, hybride rechargeable ou entièrement électrique d'ici 2024.

Des annonces qui interviennent alors que l'entreprise a renoué avec les bénéfices en Europe au quatrième trimestre 2020 et est en voie pour atteindre son objectif d'une marge opérationnelle avant impôt de 6%. " Nous avons restructuré avec succès Ford Europe et sommes revenus à la rentabilité au quatrième trimestre 2020. Nous nous dirigeons maintenant vers un avenir entièrement électrique en Europe avec de nouveaux véhicules expressifs et une expérience client connectée de classe mondiale", a ajouté Stuart Rowley.

Plus globalement, Ford a déclaré ce mois-ci qu'il investirait 22 milliards de dollars dans l'électrification de sa gamme jusqu'en 2025, un montant près de deux fois supérieur à ce qu'il avait envisagé initialement. Cette semaine, Jaguar Land Rover, propriété de l'Indien Tata Motors, a indiqué que sa marque de luxe Jaguar serait entièrement électrique d'ici 2025 et que le constructeur lancera des modèles électriques de toute sa gamme d'ici 2030.