Ford, une offensive majeure sur le marché de l'automobile électrique

(Boursier.com) — L 'Américain Ford et son partenaire sud-coréen SK Innovation ont annoncé leur intention d'investir 11,4 milliards de dollars dans une usine d'assemblage de véhicules électriques dédiée à la F-150 et dans trois sites de batteries aux États-Unis. Le constructeur automobile du Michigan et son partenaire SK vont s'offrir deux 'méga-sites' dans le Tennessee et le Kentucky, consacrés à la construction de camions électriques et batteries.

La part de Ford dans cet effort d'investissement atteint 7 milliards de dollars, un record en 118 ans d'existence pour le groupe. Le groupe de Dearborn entend ainsi mener la transition américaine vers l'électrique et inaugurer une nouvelle ère de fabrication propre et neutre en carbone. La part du partenaire asiatique de Ford est de 4,4 milliards.

Blue Oval City, le complexe de Stanton dans le Tennessee, doit permettre à l'Américain de fournir une gamme de camions électriques "élargie". Pour l'heure, Ford a lancé le SUV tout électrique appelé Mach-E et commencera bientôt à produire le F-150 Lightning tout électrique. Le campus de 3 600 acres couvrira près de 6 miles carrés, pour un total de 5,6 milliards de dollars. Il devrait créer 6 000 emplois.

L'autre méga-campus, celui de Glendale dans le Kentucky, le 'BlueOvalSK Battery Park', sera un complexe dédié à la fabrication de batteries, sur 1 500 acres et pour un coût de 5,8 milliards de dollars. Il devrait créer 5 000 emplois. L'ouverture est prévue en 2025, tandis que la date d'ouverture de Blue Oval City n'est quant à elle pas connue.

Deux usines du Kentucky seront consacrées aux batteries. Une troisième sera localisée dans le Tennessee, accompagnant le site de production de camions électriques. Ford anticipe que 40 à 50% de son volume total de véhicules sera pleinement électrique d'ici 2030.