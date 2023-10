Ford : un accord de principe avec l'UAW

(Boursier.com) — Ford , le constructeur automobile du Michigan, a scellé un accord de principe avec le syndicat industriel United Auto Workers (UAW) après une grève de six semaines. C'est du moins ce qu'a indiqué le président de l'UAW, Shawn Fain, évoquant un contrat de 4 ans et demi dans le cadre duquel le syndicat aura obtenu des augmentations historiques. L'accord doit encore être validé par les dirigeants syndicaux et les membres. Il s'agirait du premier entre l'un des Big Three de l'automobile et le syndicat, alors que les mouvements ont débuté le 15 septembre. "Nous avons dit à Ford de se mobiliser et ils l'ont fait", a lancé Fain sur Facebook. L'accord comprendrait une augmentation salariale de 25% sur la durée du contrat, avec une hausse immédiate de 11%.

L'UAW va demander aux employés de Ford de reprendre le travail, afin de faire pression sur Stellantis et General Motors en vue de la conclusion d'accords similaires. Jim Farley, le patron de Ford, s'est félicité de l'accord couvrant les opérations américaines.