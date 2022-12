Ford : très bonne performance dans l'électrique, mais...

(Boursier.com) — Ford Motor, le constructeur automobile américain, a annoncé une baisse de 7,8% des ventes de novembre à 146 364 véhicules aux USA. Les ventes de 'trucks' ont chuté de 1,2% à 81 210 unités et les ventes de véhicules utilitaires sport (SUV) ont chuté de 15% à 61 889, tandis que les ventes de véhicules électriques (VE) ont grimpé de 102,6% à 6 255. Ford a déclaré que ses ventes de véhicules électriques avaient augmenté deux fois plus vite que les ventes globales de véhicules électriques en novembre et faisaient de Ford le deuxième meilleur vendeur et fabricant de véhicules électriques, derrière le leader Tesla.