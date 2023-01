Ford s'associe à LG pour une usine de batteries en Turquie

(Boursier.com) — Ford s'associerait à LG Energy Solution pour construire une usine de batteries en Turquie, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment ainsi que Ford construira une usine de batteries en Turquie avec LG Energy Solution après avoir abandonné un accord avec SK On pour accélérer la transition vers des voitures propres et diversifier ses fournisseurs de batteries. Des sources au courant du dossier affirment que les deux parties envisagent de signer un protocole d'accord dans les semaines à venir, probablement fin janvier ou début février. L'article note que selon l'accord initial de mars de l'année dernière entre Ford, SK On et le conglomérat turc Koc Holding, l'installation devait entrer en service en 2025 avec une capacité annuelle de 30 à 45 GWh.

Ford continuera de travailler avec l'unité de batteries de SK Innovation, SK On, sur d'autres projets, notamment la construction de deux usines aux États-Unis et l'augmentation de la capacité d'une usine en Hongrie, dans le cadre d'une campagne visant à fabriquer 2 millions de véhicules électriques par an d'ici la fin de 2026.