Ford s'allie à Google dans la voiture connectée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans la bataille pour la voiture du futur, le constructeur automobile américain Ford Motor vient de s'allier à Google (Alphabet) pour équiper ses véhicules d'un environnement totalement connecté (assistant vocal, cloud, maps, Google Play...) via le système d'exploitation mobile Android.

L'annonce a été appréciée à Wall Street, où le titre Ford Motor a bondi de 2,8% lundi, tandis qu'Alphabet, la maison mère de Google, a fini en hausse de 3,6%.

Les deux groupes ont signé lundi une alliance prévoyant la création d'une équipe commune, en vue de "réinventer l'expérience client dans la voiture de demain". En outre, Google Cloud deviendra le fournisseur privilégié de Ford.

L'alliance, conclue pour six ans, permettra à "des millions de véhicules" des marques Ford et Lincoln, d'intégrer dès 2023 le système Android et les applications de Google, ainsi que des services spécifiques, ont indiqué les deux groupes. "Ces véhicules seront équipés de l'assistant vocal de Google, du navigateur Google Maps, ainsi que de Google Play, pour que les clients de Ford aient accès dans leurs voitures à leurs applications favorites, a indiqué Thomas Kurian, le PDG de Google Cloud. Les véhicules du constructeur resteront toutefois compatibles avec les autres systèmes, notamment Apple CarPlay ou Alexa d'Amazon.

David McClelland, vice-président Stratégie et partenariats de Ford, a de son côté estimé que "ce partenariat global nous permettra de nous appuyer sur l'expertise de Google dans la gestion des données, l'intelligence artificielle ou le machine learning, pour proposer de nouveaux services à nos clients, mais aussi pour transformer nos usines et notre logistique, et moderniser notre système informatique".