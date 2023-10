Ford retire ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — Ford , le constructeur automobile du Michigan, a retiré ses estimations financières pour l'année 2023 du fait de la ratification attendue de son accord avec le syndicat United Auto Workers mettant un terme à la grève aux Etats-Unis. Le groupe a par ailleurs prévenu de pertes accrues sur les véhicules électriques. Pour le trimestre clos, Ford a annoncé un chiffre d'affaires de 43,8 milliards de dollars, contre 41,2 milliards de consensus. La croissance atteint donc 11% en glissement annuel, mais le CA décline en comparaison des 45 milliards du deuxième trimestre. Ford a publié par ailleurs un bénéfice ajusté trimestriel par action de 0,39$ contre 0,47$ de consensus. L'EBIT ajusté a été de 2,2 milliards de dollars. Le constructeur indique que compte tenu des effets de la grève de l'UAW et de la ratification de l'accord de principe avec le syndicat annoncé mercredi soir, il retirait ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2023. L'EBIT ajusté annuel était attendu entre 11 et 12 milliards de dollars.

Sur le trimestre clos, le segment dédié aux véhicules électriques a affiché des revenus de 1,8 milliard de dollars, inférieurs aux attentes, et une perte d'EBIT de 1,33 milliard de dollars plus lourde que prévu. Concernant cette activité Model e, Ford a déclaré que la perte était imputable aux investissements dans les véhicules de nouvelle génération. "De nombreux clients nord-américains intéressés par l'achat de véhicules électriques ne sont pas disposés à payer des primes par rapport aux véhicules à essence ou hybrides, ce qui comprime considérablement les prix et la rentabilité des véhicules électriques", a aussi expliqué le groupe.