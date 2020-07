Ford, nettement moins grave que prévu

(Boursier.com) — Ford Motor, le constructeur automobile du Michigan, a annoncé hier soir des comptes moins dégradés que prévu, mais table prudemment sur une perte annuelle 2020. Le groupe estime disposer d'un niveau de trésorerie amplement suffisant pour faire face à la crise durant le reste de l'année, même en cas de nouvelle chute de la demande ou de nouvelles fermetures dues au Covid. Le groupe de Dearborn a terminé ainsi le trimestre avec près de 40 milliards de dollars de cash. Il a dégagé sur ce second trimestre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, 28 cents par titre, contre 100 millions de dollars un an avant. Le bénéfice est ressorti positif grâce à l'investissement de Volkswagen AG dans l'unité Argo de conduite autonome de Ford.

Hors éléments, la perte opérationnelle s'est élevée à 1,9 milliard de dollars, 35 cents par titre, mais les analystes étaient encore plus pessimistes et envisageaient un déficit de 1,17$ par titre. Le groupe dit afficher plus de 150.000 réservations pour son nouveau Bronco, lancé au quatrième trimestre.

"La bonne exécution nous a permis d'obtenir de bien meilleurs résultats financiers que ce que nous attendions il y a à peine trois mois", a déclaré le directeur général Jim Hackett lors d'une conférence téléphonique. En avril, le groupe disait tabler pour le second trimestre sur un doublement de sa perte à plus de 5 milliards de dollars avec le coronavirus. Pour le troisième trimestre cette fois, le groupe envisage un profit avant imposition allant de 500 M$ à 1,5 Md$. Le groupe prévoit toutefois une perte au quatrième trimestre.