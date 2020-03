Ford Motor : renonce à son dividende à ses objectifs 2020

Ford Motor : renonce à son dividende à ses objectifs 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir annoncé la fermeture temporaire de ses usines en Amérique du Nord et en Europe à partir d'aujourd'hui, Ford Motor renonce à son dividende à ses objectifs 2020. Face à la pandémie de coronavirus, le constructeur de Détroit a décidé de suspendre le versement de dividende pour réserver sa trésorerie gonflée de 15,4 milliards de dollars supplémentaires grâce au tirage sur deux lignes de crédits.

"Comme nous l'avons fait pendant la Grande Récession, Ford gère la crise du coronavirus de manière à protéger notre entreprise, notre personnel, nos clients et nos concessionnaires pendant cette période vitale", affirme Jim Hackett, PDG de Ford. "En tant que premier producteur de véhicules et premier employeur dans l'indsutrie automobile aux États-Unis, nous prévoyons de sortir de cette crise comme une entreprise plus forte qui peut être un moteur pour la reprise de l'économie à l'avenir".

La firme fournira une nouvelle guidance lors de la publication de ses résultats trimestriels le 28 avril.