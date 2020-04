Ford Motor : pertes attendues au T1, mais la trésorerie est solide

Ford Motor : pertes attendues au T1, mais la trésorerie est solide









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Ford Motor a perdu 3,9% lundi à Wall Street, terminant à 5,16$, après que le constructeur automobile a publié des comptes prévisionnels en berne pour le premier trimestre, en raison de la suspension de sa production face à la crise du coronavirus Covid-19. Les rivaux General Motors (-4,3%) et Fiat Chrysler Automobile (-1,9%) ont reculé par sympathie avec Ford lundi à Wall Street.

Le deuxième constructeur automobile américain s'attend à un résultat d'exploitation (EBIT) ajusté en perte de 600 millions de dollars, dont la moitié est liée à une charge exceptionnelle, a annoncé Ford lundi dans un communiqué. Un an plus tôt, au premier trimestre 2019, l'EBIT était positif de 2,4 milliards de dollars... Les vente du 1er trimestre devraient plafonner à 34 milliards de dollars (-16% sur un an), au lieu des quelque 37,2 Mds$ attendus par le consensus.

Le groupe s'est pourtant voulu rassurant au sujet de sa situation financière, en cette période de plongeon des ventes automobiles en raison de la pandémie de Covid-19. Ford a précisé qu'il disposait de 30 milliards de dollars de cash à la date du 9 avril, dont plus de la moitié provient de deux lignes de crédit utilisées en urgence.

Vers un redémarrage par étapes de la production au cours du 2e trimestre

Cela constitue des liquidités suffisantes pour tenir "au moins" jusqu'à fin septembre prochain. "Nous pensons que nous avons l'argent suffisant pour opérer au moins jusqu'à la fin du troisième trimestre" même sans une reprise de la production de voitures ou de mesures d'économies supplémentaires, a ainsi déclaré Tim Stone, le directeur financier, dans un communiqué publié lundi.

Les résultats trimestriels complets et définitifs de Ford Motor seront publiés le 28 avril prochain.

Le groupe automobile a suspendu sa production depuis le 19 mars (en même temps que ses rivaux General Motors et Fiat Chrysler Automobile) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ford envisage de faire redémarrer par étapes ses sites industriels au cours du deuxième trimestre en cours. Pour l'instant, seule la co-entreprise de Ford en Chine a repris la fabrication de voitures.

Afin de préserver sa trésorerie, Ford a suspendu en mars son programme de rachats d'actions, et le versement d'un dividende de 600 millions de dollars au titre du premier trimestre. Le groupe a aussi réduit ses dépenses opérationnelles, a reporté une partie des rémunérations des cadres dirigeants et encourage les employés américains à demander à bénéficier des indemnités promises par le gouvernement fédéral aux salariés affectés par la pandémie.