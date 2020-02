Ford Motor : le titre chute après de lourdes pertes au 4e trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ford Motor a publié des résultats inférieurs aux attentes mardi soir pour le 4e trimestre 2019. Le constructeur automobile a publié une lourde perte nette de 1,7 milliard de dollars (42 cents par action) au 4e trimestre 2019, contre une perte nette de 100 millions de dollars (3 cents par action) un an plus tôt.

Ce résultat comprend une charge de 2,2 Mds$ liée au financement du fond de pension des retraites des employés de Ford, une charge que le groupe avait dévoilée en janvier.

En excluant cette charge et d'autres éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 12 cents par action contre 30 cents un an plus tôt, et inférieur aux 17 cents espérés par le consensus des analystes établi par le cabinet Factset.

Les revenus ont totalisé 39,7 Mds$, en recul de 5% par rapport à la même période de 2018 (41,8 Mds$), mais légèrement supérieurs aux 39,6 Mds$ attendus par les analystes.

A Wall Street, l'action Ford Motor plongeait de plus 8% mercredi matin dans les échanges électroniques avant l'ouverture. La veille, le titre avait progressé de 2,2%, finissant à 9,18$ à la clôture.