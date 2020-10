Ford Motor : bond des ventes en Chine

(Boursier.com) — La situation s'améliore nettement pour Ford Motor en Chine. Le constructeur américain a fait état d'un bond de 25% de ses ventes dans le pays entre juillet et septembre, avec 164.352 véhicules écoulés. Ford voit ainsi ses ventes augmenter pour le deuxième trimestre consécutif sur le plus grand marché automobile du monde, après presque trois années de déclin. L'entreprise basée à Dearborn, dans le Michigan, fabrique des véhicules en Chine dans le cadre d'entreprises communes avec Chongqing Changan Automobile et Jiangling Motors Corp.