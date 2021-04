Ford Motor (-9,4%) : la pénurie de puces va coûter très cher !

(Boursier.com) — Ford Motor a publié mercredi soir un bénéfice robuste au premier trimestre, mais a prévenu que la pénurie de semi-conducteurs pourrait réduire sa production de moitié au deuxième trimestre. Cette information a fait plonger jeudi l'action du constructeur automobile américain de 9,4%, à 11,26$ à la clôture de Wall Street. Les autres constructeurs automobiles ont aussi subi des dégagements : General Motors a cédé 3,3%, Stellantis a perdu 3,6% et Tesla a lâché 2,5%...

Le deuxième constructeur automobile américain a précisé que la pénurie actuelle de puces lui coûterait environ 2,5 milliards de dollars et amputerait sa production d'environ 1,1 million d'unités en 2021. Ford estime que le pire de la pénurie est susceptible de se produire au cours du trimestre actuel avant que la situation ne s'améliore pendant le reste de l'année. Le problème pourrait toutefois ne pas être complètement résolu avant 2022, selon le groupe.

Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un bénéfice net de 3,3 Mds$, le meilleur depuis 2011, soit un bpa de 81 cents contre 21 cents de consensus, et une perte de 50 cents par action un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 6% à 36,2 Mds$, avec une progression des ventes de 5 % en Amérique du Nord, , grâce à la " forte demande des clients " pour la 'Mustang Mach-E', le tout nouveau pick-up 'F-150' et le 'Bronco Sport'.