Ford Motor : 2 Mds$ de pertes au 1er trimestre, -5 Mds$ attendus au 2e...

Ford Motor : 2 Mds$ de pertes au 1er trimestre, -5 Mds$ attendus au 2e...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme on pouvait s'y attendre, la crise du coronavirus a frappé Ford Motor de plein fouet. Le deuxième constructeur automobile américain a publié mardi soir une lourde perte nette de 2 milliards de dollars, supérieure aux attentes des marchés. Le groupe a en outre suspendu ses prévisions pour l'ensemble de 2020, tout en précisant s'attendre au 2e trimestre à un résultat d'exploitation (Ebit) en perte de 5 Mds$ !

"Nous pensons que la trésorerie du groupe lui permettra de tenir jusqu'à la fin de l'année", a toutefois déclaré Tim Stone, le directeur financier du constructeur américain. Au cours du premier trimestre, Ford a "brûlé" 2,2 Mds$ de cash.

Le groupe a tiré récemment plus de 15 Mds$ sur ses lignes de crédit existantes et a émis en avril des obligations non garanties pour 8 Mds$ pour renforcer ses fonds propres. A la fin du 1er trimestre, Ford disposait de 35,1 Mds$ de liquidités et sa filiale Ford Credit de 28 Mds$.

A Wall Street, l'action Ford chutait de 5,7% dans les cotations électroniques après la clôture suite à ces annonces. Un peu plus tôt, le titre avait pourtant terminé la séance en hausse de 4%, après des informations du 'Wall Street Journal' évoquant une réouverture à la mi-mai des usines des grands constructeurs automobiles américains. Ford a indiqué que ses sites européens reprendront leurs activités le 4 mai pour la plupart d'entre eux, comme l'ont fait auparavant les usines chinoises.

Dividendes et rachats d'actions suspendus

Au 1er trimestre, la perte nette de Ford a donc atteint 2 miliards de dollars (-50 cents par action) à comparer avec un bénéfice de 1,1 Md$ (29 cents par action) sur la même période de 2019. En données ajustées, la perte par action est de 23 cents contre une perte de 8 cents attendue par le consensus Factset.

Les ventes du groupe ont chuté de 15% au 1er trimestre pour revenir à 34,3 Mds$ contre 40,3 Mds$ un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 34,7 Mds$ de revenus.

Le groupe a suspendu la distribution de son dividende trimestriel ainsi que son programme de rachat d'actions.