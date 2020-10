Ford Motor : 2,4 Mds$ de bénéfices au 3e trimestre, Wall Street apprécie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ford Motor a annoncé mercredi soir après la clôture de Wall Street des résultats et des ventes trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes.

En réaction à cette publication, le titre Ford bondissant de plus de 4% mercredi soir dans les cotations électroniques post-séance. L'action Ford recule toutefois de 17% depuis le début de l'année, le groupe ayant notamment été affecté par la crise du coronavirus.

Au 3e trimestre, le constructeur automobile américain a dégagé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars contre 400 millions de dollars au 3e trimestre 2019, grâce au succès de ses véhicules SUV et pick-up. Le bénéfice par action (bpa), ajusté des éléments non-récurrents, a atteint 0,65$ contre 0,34$ un an plus tôt, et très supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur un bpa de 0,19$.

Les revenus du groupe ont totalisé 37,5 milliards de dollars, contre 37 Mds$ un an plus tôt (+1,3%), là aussi supérieurs aux 35,45 Mds$ attendus par le consensus.