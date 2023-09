Ford : loin d'un accord avec l'UAW ?

(Boursier.com) — Ford Motor, le constructeur automobile américain, a indiqué hier dimanche que malgré les progrès, il restait des divergences importantes sur des questions essentielles avant de pouvoir parvenir à un accord avec le syndicat industriel United Auto Workers qui mène actuellement la grève contre les 'Big Three'. Ford a ajouté que les problèmes étaient interconnectés et que la résolution devait entrer dans le cadre d'un accord global. L'UAW avait pourtant évoqué vendredi des progrès significatifs dans ses discussions avec le constructeur. L'UAW a rappelons-le lancé le 15 septembre des grèves simultanées frappant GM, Ford et Stellantis aux USA, faute d'accord sur de nouveaux contrats de travail. Shawn Fain, patron du syndicat, a pris note vendredi de l'amélioration de l'offre de Ford, ajoutant toutefois qu'il restait des questions importantes non résolues.