Ford : les propositions de l'UAW mettraient le groupe en faillite, selon son DG

(Boursier.com) — Alors que les anciens contrats de travail des employés viennent d'expirer hier jeudi, l'UAW, syndicat américain de l'automobile, va lancer une grève ciblée frappant les "Big Three", General Motors, Ford et Stellantis, visant tout d'abord certaines usines dans le Missouri, l'Ohio ou le Michigan. Le dernier mouvement de grève de l'UAW contre les grands constructeurs remonte à 2019, avec une grève de six semaines qui avait affecté GM, rappelle Yahoo! Finance. Cette fois, l'UAW entend procéder de manière à obtenir le plus de levier et de flexibilité possible, avec des actions ciblées qui permettraient la poursuite des négociations. Les fonds de grève de l'UAW sont d'environ 800 millions de dollars pour près de 150.000 employés américains. Le syndicat doit dédommager les grévistes à hauteur de 500$ la semaine, alors que les salariés continuant à travailler - sous des contrats expirés - seront évidemment payés par les constructeurs et pourront contribuer au fonds de grève.

Le coût final de cette grève dépendra évidemment de sa durée. Une seule semaine pourrait déjà coûter plusieurs milliards de dollars à l'économie américaine... Hier, le directeur général de Ford, Jim Farley, a estimé que la proposition de l'United Auto Workers de rehausser les salaires de 40%, de réduire le temps de travail et d'ajouter de nouveaux bénéfices de pensions pourrait mettre son groupe en faillite ! Il a ajouté que Ford n'avait pas reçu de nouvelle offre et que "rien ne se passait". Sur CNBC, Farley a expliqué que si les propositions de l'UAW avaient été en place depuis 2019, Ford aurait perdu environ 15 milliards de dollars au lieu des 30 milliards de dollars de bénéfices engrangés sur quatre ans.