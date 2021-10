Ford : le titre flambe avec le retour du dividende et le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Ford s'envole de plus de 10% en pré-séance à Wall Street, porté par la révision à la hausse de sa guidance annuelle et l'annonce d'un retour du dividende. Le constructeur automobile anticipe désormais un résultat opérationnel ajusté de 10,5 à 11,5 Mds$ en 2021 contre 9 à 10 Mds$ précédemment. Le free cash-flow est toujours attendu entre 4 et 5 Mds$. Au troisième trimestre, la firme a enregistré un bpa ajusté de 51 cents, contre 65 cents un an plus tôt, pour des revenus de 35,7 milliards de dollars (-5%). Le consensus tablait sur un bpa de 27 cents pour des recettes de 31,6 Md$. Le free cash-flow ajusté a atteint 7,7 Mds$.

"Nous sommes pleinement investis dans cet avenir et nous prenons de grands virages", a déclaré le DG, Jim Farley, au sujet des plans de croissance de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "Nous agissons de manière agressive pour mener la révolution du véhicule électrique... D'ici le milieu des années 2020, Ford disposera d'une capacité de production permettant de construire plus d'un million de véhicules électriques à batterie par an et je pense que nous aurons besoin de plus". Le groupe de Détroit bénéfice actuellement de la forte demande pour sa Mustang Mach-E.

L'entreprise prévoit d'investir 40 à 45 milliards de dollars en dépenses d'investissement stratégiques entre 2020 et 2025, dont la moitié des plus de 30 milliards de dollars qu'elle prévoit de consacrer exclusivement aux VE au cours de cette même période.

Si Ford est moins touché par la pénurie de puces que certains de ses concurrents, il estime que le phénomène pourrait se prolonger jusqu'en 2023. "Les usines de Ford ne tourneront pas à plein régime avant la fin de l'année prochaine", a souligné le directeur financier John Lawler.

Ford annonce enfin le versement d'un dividende trimestriel de 10 cents après avoir suspendu tout versement en mars 2020.